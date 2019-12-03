В Москве открылся международный форум «Электрические сети»

В Москве начал работу международный форум «Электрические сети». На официальной церемонии открытия, приветствуя участников мероприятия министр энергетики России Александр Новак назвал внедрение передовых технологий в энергетике глобальным трендом.

«Однако существует ряд законодательных вопросов, на сегодняшний день препятствующих воплощению в полной мере в России всех существующих цифровых решений, качественно повышающих производственные и финансовые показатели электросетей, — отметил министр. — В этой связи Минэнерго России выступило с рядом законодательных инициатив, включая совершенствование системы льготного технологического присоединения, оплату неиспользуемого потребителями резерва мощности, справедливое распределение перекрестного субсидирования на все категории потребителей и консолидацию электросетевых активов на базе системообразующих компаний». Он выразил уверенность, что принятие соответствующих законов «позволит построить в стране один из самых совершенных сетевых комплексов в мире».

Одной из первых электроэнергетических компаний российского топливно-энергетического комплекса разработкой и реализацией проектов цифровой трансформации занялась группа «Россети», и уже есть промежуточные результаты пилотных проектов, которые свидетельствуют о правильности выбранной стратегии развития электросетевой инфраструктуры России.

В ходе пленарного заседания «Цифровая трансформация: новые возможности для регионов и инвесторов» Павел Ливинский, генеральный директор компании «Россети», управляющей электросетями, по которым передается более 75 процентов всей вырабатываемой в России электроэнергии, заявил, что холдинг уже активно пилотирует различные решения в рамках реализации утвержденной Советом директоров концепции «Цифровая трансформация 2030».

Глава «Россетей» рассказал собравшимся, что все запланированные решения позволят, и это подтверждается как собственным, так и международным опытом, снизить аварийность в сетях в среднем в два раза, а потери минимум на четверть, сократить операционные и капитальные затраты на 30 и 15 процентов соответственно, а, следовательно, потребители получат базовые услуги группы «Россети» более высокого качества при их удешевлении.

«Основная цель цифровой трансформации — повышение эффективности и инвестиционной привлекательности электросетевого комплекса путем изменения логики бизнес-процессов. Для этого нам, среди прочего, предстоит решить следующие задачи: провести стандартизацию отрасли и увеличить нетарифную выручку за счет создания дополнительных, что важно, востребованных клиентами уже сейчас, дополнительных сервисов, а именно, за счет выпуска мобильного приложения, позволяющего управлять электропотреблением и снижать расходы на электроэнергию, создания условий для распространения просьюмеров, в том числе использующих ВИЭ, за счет внедрения технологий VR и AR, блокчейн, V2G и целого ряда других», — подчеркнул Павел Ливинский.

Важным синергетическим эффектом для всей экономики, по словам главы группы «Россети», является создание в России устойчивого спроса на передовое энергооборудование российского производства. «Сегодня «Россети» выступают в качестве крупнейшего заказчика отечественного оборудования и программного обеспечения, которое наши предприятия не выпускали еще 2 года назад, так как не было в нем потребности, а сегодня наш спрос, по всем законам экономики, сформировал предложение», — добавил Павел Ливинский.

Международный форум «Электрические сети» проходит в Москве с 3 по 6 декабря.

