Глава «Россетей» доложил Путину о 125 миллиардах прибыли компании

Компания «Россети» по результатам 2019 года получила прибыль 125 миллиардов рублей. Кроме того, оператор российских электрических сетей снизил долговую нагрузку, а капитализация компании выросла в прошедшем году на 80 процентов. Об этом глава «Россетей» Павел Ливинский рассказал президенту России Владимиру Путину на состоявшейся в Кремле рабочей встрече. Таким образом, все задачи, которые стояли в 2019 году перед группой компаний «Россети», выполнены — выручка, показатели EBITDA и финансовой устойчивости.

«Мы сейчас находимся в середине осенне-зимнего периода. Несмотря на то что температура в европейской части России аномально теплая, хватает и аномальных явлений. Проходим без массовых отключений, справляемся. Все дежурные бригады и аварийные источники в готовности находятся, — подчеркнул Павел Ливинский. — Уверен, что не подведем, Владимир Владимирович, в осенне-зимний период».

Павел Ливинский отметил, что наиболее тяжелая финансовая ситуация у национального оператора сетей была в региональной компании «Россети Северный Кавказ». «Понятен план выхода из убыточного состояния. Принято отдельное постановление правительства № 534, мы показатели снижения потерь по нему выполняем. К 2023 году мы выведем его из убытков. Это последнее, единственное убыточное ДЗО в группе компаний "Россети". Все остальные у нас стабильно устойчивые, прибыльные. Были проблемы в "Ленэнерго", они у нас решены еще в 2018 году. Капитализация суммарная — и дочерних обществ и непосредственно головной структуры, "Россетей", — ровно об этом и говорит», — рассказал глава компании.

Компания «Россети» за 2019 год выполнила 322 тысячи договоров техприсоединения. «Суммарная нагрузка, которую присоединили, — население, бизнес, промышленность, сфера услуг, сельское хозяйство — это 14,5 гигаватта мощности, огромная нагрузка, — отметил Павел Ливинский. — Все мероприятия комплексного плана расширения и развития магистральной инфраструктуры выполнены, такие объекты, как энергоснабжение газопровода "Сила Сибири", Байкало-Амурская железнодорожная магистраль, усиление надежности Московского региона. На 2020 год у нас сводная инвестиционная программа — около 290 миллиардов рублей, учитывает все необходимые потребности в развитии на территории регионов присутствия».

Основные крупные проекты «Россетей», которые предстоит реализовать в самое ближайшее время — это ввод подстанции 330 киловольт в Мурманске для присоединения новых потребителей города, пять высоковольтных подстанций и полное завершение реконструкции и расширения систем электроснабжения Калининградской области. «Мы абсолютно можем работать сегодня в изолированном режиме, мы полностью себя энергообеспечиваем в случае любых нештатных и штатных ситуаций в Калининградской области. Это объекты в каждом регионе присутствия, наиболее тяжелые, сложные мероприятия, где у нас сдерживается развитие промышленности. Мы это учитываем в планах развития и в 2020 году все в срок выполняем, в том числе и второй этап по увеличению надёжности Московского региона», — рассказал Павел Ливинский в беседе с главой государства.

