Предложена дата голосования по поправкам к Конституции

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции, сенатор Андрей Клишас предложил провести общероссийское голосование по изменениям в основной закон 22 апреля. Об этом сообщает РИА Новости.
Президент Владимир Путин, присутствовавший на заседании группы, не ответил на эти слова, но что-то записал в блокнот и дважды подчеркнул.
Дата голосования официально не установлена. Согласно поправкам к президентскому законопроекту об изменении Конституции, если голосование назначат на рабочий день, его сделают выходным. Результаты предлагается объявить не позднее чем через пять дней после голосования.
Законопроект о поправках к Конституции был одобрен Госдумой в первом чтении и сейчас дорабатывается с учетом предложений, поступающих в рабочую группу. Президент Путин встречался с членами группы 13 февраля и подчеркнул, что в этой работе важно «выверить каждое слово, каждую букву». Депутаты могут рассмотреть документ во втором, основном чтении 10 марта, говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин, хотя изначально планировалось провести его уже в середине февраля.
Предполагается, что после одобрения Думой и Советом Федерации, а также региональными парламентами законопроект поступит на подпись президенту Путину, а общероссийское голосование о том, вносить поправки в Конституцию или нет, пройдет уже после того, как глава государства утвердит данный документ. Как объяснял депутат Госдумы Павел Крашенинников, после подписания президентом вступит в силу только вторая статья законопроекта, связанная с голосованием и наделяющая ЦИК соответствующими полномочиями. В то же время поправки вступят в силу, только если их одобрят на голосовании, утверждали ранее в Кремле и лично Путин.
Российский лидер анонсировал план по изменению Конституции в послании Федеральному собранию 15 января. По мнению журналистов и политологов, реформа основного закона может как реально усилить все властные институты России, так и помочь Путину сохранить власть после окончания президентских полномочий в 2024 году.