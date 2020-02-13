Путин предъявил требование к авторам поправок к Конституции

При разработке поправок к Конституции необходимо сверять все слова, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке изменений к основному закону. Об этом сообщает ТАСС.

«Чрезвычайно важно здесь выверить каждое слово, каждую букву, каждую запятую», — предъявил требование к авторам поправок глава государства, отметив, что при этом важно и не потерять все то, что было создано ранее.

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Путин добавил, что в группу поступило более 500 различных предложений о поправках. Это, по его словам, является серьезным вызовом.

Российский лидер анонсировал план по изменению Конституции в послании Федеральному собранию 15 января, авторы поправок намерены реализовать его к маю либо отказаться в случае отрицательного результата общероссийского голосования. По мнению журналистов и политологов, реформа основного закона может как реально усилить все властные институты России, так и помочь Путину сохранить власть после окончания президентских полномочий в 2024 году.

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