В Конституцию России предложили внести защиту русского языка

Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию России рассмотрит предложение закрепить в преамбуле Основного закона положения о защите русского языка. С соответствующей инициативой обратился общественный совет при Минкульте, сообщается на сайте ведомства.

Речь идет о внесении в Конституцию таких понятий, как «Сберегая культурное достояние и цивилизационную идентичность народа», «Защищая чистоту русского языка и языков народов России» и «Имея главной целью осуществления власти народосбережение».

При этом идею внести поправки о защите русского языка поддержал член рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Карен Шахназаров. Он пообещал, что эти инициативы «однозначно будут обсуждаться».

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Предложения были выработаны по итогам внеочередного рабочего совещания 7 февраля, на котором присутствовал заместитель министра культуры Николай Овсиенко.

Ранее в Конституцию предложили внести девиз страны — в частности, упоминались такие варианты, как «Народ — победитель», «Первые в космосе», «Славься, Отечество наше свободное!», «Бог, государство, нация, семья».

Впервые конституционные изменения глава государства Владимир Путин анонсировал во время послания Федеральному собранию 15 января. По итогам мероприятия была сформирована рабочая группа для обсуждения инициатив российского лидера, в которую вошли около 70 человек, а правительство России ушло в отставку. По словам Путина, поправки, которые он предложил, «продиктованы просто жизнью».

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