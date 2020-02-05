В Конституцию России предложили внести девиз страны

В Конституцию России предложили включить основной национальный девиз страны, который предстоит разработать. С таким предложением к сопредседателю рабочей группы о внесении поправок в документ Павлу Крашенинникову обратился член Общественной палаты Султан Хамзаев, передает RT.

В письме сказано, что и в СССР, и в Российской империи были свои официальные девизы — «Пролетарии всех стран, объединяйтесь!» и «С нами Бог!». Хамзаев добавил, что сегодня официальные девизы есть у многих стран, в том числе у Великобритании, США и Франции.

Хамзаев предложил внести в Конституцию один из придуманных им девизов: «Народ — победитель», «Первые в космосе», «Славься, Отечество наше свободное!», «Бог, государство, нация, семья». По его мнению, девиз — важнейший символ позиционирования страны как для самих россиян, так и для мирового сообщества.

1 февраля Патриарх Кирилл предложил внести в Конституцию упоминание о Боге. В комитете Госдумы по госстроительству и законодательству допустили такую возможность. 3 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что все дискуссии по теме изменения основного закона ведутся в рамках соответствующей рабочей комиссии. Он добавил, что инициативу патриарха тоже обсудят.

Глава Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин предложил закрепить поддержку религий в Конституции России. Президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер в свою очередь заявил, что понятие Бога слишком абстрактно, чтобы использовать его в юридическом документе, потому что представители разных религий вкладывают в него что-то свое.

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