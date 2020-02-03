Кремль прокомментировал идею упомянуть бога в Конституции

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал идею патриарха Московского и всея Руси Кирилла упомянуть бога в Конституции России. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 3 февраля.

Песков отметил, что все дискуссии по теме изменения основного закона ведутся в рамках соответствующей рабочей комиссии, это предложение также будет там обсуждаться.

1 февраля патриарх Кирилл предложил вписать в Конституцию России упоминание о боге. По его словам, большинство граждан являются верующими и речь идет не только о православных.

В Госдуме считают, что инициатива не противоречит положениям законодательства, так как речь идет о боге как некой абстракции.

В свою очередь, заместитель председателя Совета при президенте РФ по правам человека, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Ирина Киркора считает некорректным данное предложение.

Президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер отметил, что данное понятие слишком абстрактно, чтобы использовать его в юридическом документе. Он пояснил, что представители разных религий вкладывают в это понятие что-то свое.

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