Шнуров высмеял внесение Бога в Конституцию и партию Прилепина с Охлобыстиным

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворения идее упоминания Бога в Конституции России и созданной писателем Захаром Прилепиным партии «За правду». Свои произведения музыкант опубликовал в Instagram.

В стихотворении о предложении Патриарха Кирилла внести понятие Бога в Конституцию музыкант задумался, стоит ли вписать в закон «просто бога», или же Христа, Будду, Кришну, Аллаха или Макаронного Монстра.

Все начнут друг с другом сраться.

Атеистов на костер!

Дай бог, обойдется, братцы,

Без насилия сестер.

Кровушкой зальется травка,

Цой уж спел нам про звезду.

Вот далась вам та поправка?

Может, ну ее в ***** [женский половой орган]?

В произведении про Прилепина артист высмеял актера Ивана Охлобыстина, выступавшего сторонником одноименного движения.

Был попом, потом интерном,

Но всегда топил за власть.

Помотало сильно верно,

И веревочка свилась.

Звали его вроде Ваня,

Только что снимался в шоу,

Воевал он на диване,

Выпивал на посошок.

Щас в «за правде» или где?

Правда, что ли, «правду» ищет?

Стал смотрящим по еде,

То есть по духовной пище.

Шнуров высмеял участников новой партии, сравнив их с героями поэмы «Мертвые души» Николая Гоголя, а также назвав Прилепина писателем-ментом.

Там компашка, то что надо

(Креативный элемент),

Ладная, как тачка «Лада»,

За рулем писатель-мент.

Едут, песни распевая.

Господи благослови!

Эх, дорожка фронтовая,

Вдоль дороги соловьи.

Сотню жмут из «Лады» с гаком,

В ней созвездие имен.

Сочинить так мог Булгаков

Пьесу про конец времен.

Персонажи — дурно аж,

Весь гротеск и буффонада,

Что не личность, то типаж

1 февраля в ходе празднования 11-летия своей интронизации патриарх Кирилл предложил вписать в Конституцию России упоминание о Боге. В тот же день в стране появилась партия «За правду», председателем которой стал Прилепин. В съезде сторонников одноименного движения приняли участие голливудский актер Стивен Сигал и российская звезда Иван Охлобыстин.

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