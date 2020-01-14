Шнуров описал свою смерть из-за клипа про Иисуса

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение, в котором описал свою смерть из-за клипа на песню i_$uss («Иисус»). Так музыкант ответил на слова православного общественного деятеля Сергея Алиева, предрекшего ему «скоропостижную и внезапную кончину» из-за произведения.

Когда умру скоропостижно,

В последний путь меня попрут.

Я буду возлежать бездвижно,

Худой, как арматуры прут.

Шнуров предположил, что умрет худым, и причиной гибели станет не алкоголь.

Зеваки спросят у прохожих, —

Как вдруг почил бесстыжий муж,

На «спился» что-то не похоже,

Не от стыда ли помер уж?

Восток уже зарделся зорькой,

Процессия давно в пути.

Музыкант не стал уточнять подробности своей кончины, упомянув только музыкальный клип в качестве причины смерти.

Ответит, им пыхнув махоркой,

Какой-нибудь небритый тип, —

Бывало не вязал он лыка,

И неумерен был во всем,

Но сдох от клипа, горемыка.

Теперь мы гробик с ним несем.

12 января Шнуров матерным стихотворением ответил на сообщение о том, что кремлевские чиновники хотят видеть его в качестве лидера оппозиции на выборах в Государственную думу 2021 года.

Клип «Ленинграда» на песню i_$uss вышел в июне 2019 года. В начале ролика главные героини в состоянии наркотического опьянения отправляются в клуб на техно-вечеринку, одна из них встречает мужчину, который напоминает ей Иисуса.

Ленинград | Leningrad / YouTube

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!



