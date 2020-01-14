Шнуров описал свою смерть из-за клипа про Иисуса

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение, в котором описал свою смерть из-за клипа на песню i_$uss («Иисус»). Так музыкант ответил на слова православного общественного деятеля Сергея Алиева, предрекшего ему «скоропостижную и внезапную кончину» из-за произведения.
Когда умру скоропостижно,
В последний путь меня попрут.
Я буду возлежать бездвижно,
Худой, как арматуры прут.
Шнуров предположил, что умрет худым, и причиной гибели станет не алкоголь.
Зеваки спросят у прохожих, —
Как вдруг почил бесстыжий муж,
На «спился» что-то не похоже,
Не от стыда ли помер уж?
Восток уже зарделся зорькой,
Процессия давно в пути.
Музыкант не стал уточнять подробности своей кончины, упомянув только музыкальный клип в качестве причины смерти.
Ответит, им пыхнув махоркой,
Какой-нибудь небритый тип, —
Бывало не вязал он лыка,
И неумерен был во всем,
Но сдох от клипа, горемыка.
Теперь мы гробик с ним несем.
12 января Шнуров матерным стихотворением ответил на сообщение о том, что кремлевские чиновники хотят видеть его в качестве лидера оппозиции на выборах в Государственную думу 2021 года.
Клип «Ленинграда» на песню i_$uss вышел в июне 2019 года. В начале ролика главные героини в состоянии наркотического опьянения отправляются в клуб на техно-вечеринку, одна из них встречает мужчину, который напоминает ей Иисуса.