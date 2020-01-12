Шнуров матом ответил на сообщение о его участии в выборах в Госдуму

Лидер группы Ленинград Сергей Шнуров ответил матерным стихотворением на сообщение о том, что кремлевские чиновники хотят видеть его в качестве лидера оппозиции на выборах в Государственную думу 2021 года. Он опубликовал четверостишье в Instagram.

Вы меня лучше не злите-ка,

А то пну гнездо холопье.

Будет вам моя политика,

Костью в горле, **** [пенисом] в жопе.

Музыкант также выложил скрин статьи с сайта The Bell, в котором Шнуров вместе с видеоблогером Юрием Дудем называются желанными кандидатами на то, чтобы возглавить новые партийные проекты Кремля. Об этом впервые 10 января сообщила «Медуза» со ссылкой на источники среди чиновников.

31 декабря Шнуров в стихах подвел итоги 2019-го, призвав оставить в уходящем году различные проблемы России, среди которых он перечислил вседозволенность силовиков, свалки и пропаганду на телевидении.

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