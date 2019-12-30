Сюткин пообещал публично отомстить пошутившему про его возраст Шнурову

Российский певец Валерий Сюткин пообещал публично отомстить фронтмену группы «Ленинград» Сергею Шнурову, пошутившему в «Вечернем Урганте» про возраст коллеги. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

В эфире шоу на Первом канале Шнуров признался, что считает Сюткина замечательным человеком, оставляющим за собой много песка. В ответ артист признался, что затаил на рокера «интеллигентное хамство», поэтому планирует отреагировать на высказывание 1 января в ходе передачи «Голос».

«Это наши с Сережей отношения художественные, потому отвечать будут лично я, а не мои ученики. В жизни мы понимаем друг друга с полуслова. А вот в эфире двинем», — отметил Сюткин. Он добавил, что все будет сделано понятно и художественно.

Валерий Сюткин — заслуженный артист России и автор текстов песен для рок-группы «Браво». После ухода из коллектива в 1995 году музыкант создал группу «Сюткин и Ко» и записал с ней несколько альбомов. В 2019 году стал наставником восьмого сезона шоу «Голос».

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