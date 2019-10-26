Участник «Голоса» объяснил отказ пожимать руку Сюткину

Участник вокального шоу «Голос» на Первом канале Даниил Королев не пожал руку российскому певцу Валерию Сюткину, потому что переволновался. Об этом артист сообщил в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, он понял, что произошло, лишь когда увидел сообщения в сети. Королев написал, что ему больно думать, что кто-то мог расценить его поведение как намеренное проявление неуважения к человеку, чье творчество его вдохновляет. «Все, что я могу испытывать к Сюткину — это бесконечное уважение и любовь к его музыке», — отметил музыкант.

Королев пообещал быть внимательнее и поблагодарил зрителей за поддержку.

Как сообщалось ранее, пользователей сети смутило поведение участника шоу «Голос», к которому во время выступления повернулись все наставники, кроме Сюткина. Исполнитель выбрал команду Константина Меладзе, который лично подошел к участнику, чтобы пожать ему руку. Затем Королев поблагодарил Полину Гагарину и Сергея Шнурова, проигнорировав Сюткина, после чего покинул сцену.

Позже Сюткин заявил, что не помнит такого инцидента и предположил, что Королев мог переволноваться. «Не до этого парню было. Я вообще такие вещи близко к сердцу не принимаю», — сказал он.

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