Сюткин высказался по поводу сообщений об отказе участника «Голоса» пожать ему руку

Российский певец Валерий Сюткин заявил, что не помнит инцидента с участником вокального шоу «Голос» Даниилом Королевым, который, уходя со сцены, пожал руки всем наставникам, кроме Сюткина, пишет «Газета.ру».

«Я бы не сгущал краски. Не думаю, что там какие-то [обиды]… Я что, его обидел там чем-то?» — отметил артист. По его мнению, такое поведение может быть связано с волнением исполнителя. «Не до этого парню было. Я вообще такие вещи близко к сердцу не принимаю», — добавил он.

Артист подчеркнул, что в связи с этим не имеет никаких претензий к Королеву и желает ему удачи. Сюткин также призвал «не цепляться к парню» и заметил, что у него самого «все хорошо» по отношению ко всем участникам проекта.

Ранее в субботу сообщалось, что пользователей сети возмутило поведение Королева. Во время выступления к нему повернулись все наставники, кроме Сюткина. Молодой исполнитель выбрал команду Константина Меладзе, который лично подошел к участнику, чтобы пожать ему руку. Затем Королев поблагодарил Полину Гагарину и Сергея Шнурова, проигнорировав Сюткина, после чего покинул сцену.

«Голос» — отечественная адаптация голландского проекта The Voice. Шоу выходит на Первом канале с 2012 года, является одной из самых рейтинговых передач на российском телевидении.

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