Участника шоу «Голос» обвинили в неуважении к Сюткину

Участник вокального шоу «Голос» Даниил Королев, уходя со сцены, пожал руку всем наставникам, кроме Валерия Сюткина, чем вызвал недовольство пользователей сети. Фрагмент эфира опубликован в YouTube.

Во время выступления Королева к нему повернулись все наставники, кроме Сюткина. Молодой исполнитель выбрал команду Константина Меладзе, который лично подошел к участнику, чтобы пожать ему руку. Затем Королев поблагодарил Полину Гагарину и Сергея Шнурова, проигнорировав Сюткина, после чего покинул сцену.

Пользователи сети раскритиковали поведение вокалиста. «Он не пожал руку Сюткину. Хотя тот встал к нему навстречу», — написал один из комментаторов. «Уважение не проявил Сюткину», — добавил другой. «Как-то не красиво, к Сюткину даже не подошел, а тот встал и стоял ждал», — отметил третий. «Не пожал руку Сюткину, 32 года, а ведет себя как обиженный школьник, у судей свои расклады имеются, чтобы не нажимать кнопку. Представляю, как он будет себя вести дальше, если выйдет на большую сцену», — возмутился еще один пользователь.

«Голос» — отечественная адаптация голландского проекта The Voice. Шоу выходит на Первом канале с 2012 года, является одной из самых рейтинговых передач на российском телевидении.

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