Первый канал начал менять систему голосования в шоу «Голос» после скандала

Начато обновление системы голосования в шоу «Голос». Об этом говорится в сообщении Первого канала, поступившем в «Ленту.ру».

По информации представителей Первого канала, усовершенствованный механизм будет готов до старта новых сезонов шоу. Подробности обновления не раскрываются.

Кастинг для будущего сезона «Голоса» начался 1 июля. В нем примут участие 600 исполнителей, отобранных из тысяч претендентов. 120 из них будут допущены к участию в первом съемочном этапе — «слепых прослушиваниях». Также в настоящий момент проходит кастинг для проекта «Голос 60+», в котором участвуют люди старшего поколения. Самой возрастной участнице 91 год.

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Изменение механизма голосования за участников шоу «Голос» Первый канал анонсировал после фальсификаций, обнаруженных во время голосования за финалистов шестого сезона проекта «Голос. Дети», в котором победила дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла. Она одержала победу с большим отрывом от остальных финалистов. Это вызвало массовое недовольство телезрителей — они заподозрили влияние родителей на процедуру голосования.

В ходе перепроверки результатов голосования вскрылись накрутки в пользу Абрамовой. Первый канал официально аннулировал результаты конкурса и провел спецэфир, в котором объявил победителями всех участников финала, включая Абрамову.

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