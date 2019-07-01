Первый канал начал менять систему голосования в шоу «Голос» после скандала

Начато обновление системы голосования в шоу «Голос». Об этом говорится в сообщении Первого канала, поступившем в «Ленту.ру».
По информации представителей Первого канала, усовершенствованный механизм будет готов до старта новых сезонов шоу. Подробности обновления не раскрываются.
Кастинг для будущего сезона «Голоса» начался 1 июля. В нем примут участие 600 исполнителей, отобранных из тысяч претендентов. 120 из них будут допущены к участию в первом съемочном этапе — «слепых прослушиваниях». Также в настоящий момент проходит кастинг для проекта «Голос 60+», в котором участвуют люди старшего поколения. Самой возрастной участнице 91 год.
Изменение механизма голосования за участников шоу «Голос» Первый канал анонсировал после фальсификаций, обнаруженных во время голосования за финалистов шестого сезона проекта «Голос. Дети», в котором победила дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла. Она одержала победу с большим отрывом от остальных финалистов. Это вызвало массовое недовольство телезрителей — они заподозрили влияние родителей на процедуру голосования.
В ходе перепроверки результатов голосования вскрылись накрутки в пользу Абрамовой. Первый канал официально аннулировал результаты конкурса и провел спецэфир, в котором объявил победителями всех участников финала, включая Абрамову.