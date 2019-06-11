Отец Микеллы Абрамовой отказался комментировать результаты проверки «Голоса»

Отец участницы «Голос. Дети» Микеллы Абрамовой, которая стала победительницей в финале проекта в апреле, не стал высказывать свое мнение об итогах проверки голосования в шоу. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Я ничего никогда не комментирую, тем более такую чушь, поэтому извините, пожалуйста, никаких комментариев дать не могу», — объяснил свою позицию муж певицы Алсу в ответ на просьбу журналистов прокомментировать расследование, а также возможность судебного иска от одного из участников шоу.

Отчет с подробностями проверки голосования был представлен компанией Group-IB во вторник, 11 июня. По данным проверки, число накрученных голосов в пользу Микеллы Абрамовой достигло 41 тысячи. Также компания перечислила регионы России, которые почти целиком голосовали за Абрамову в финале и суперфинале «Голоса». Конкурсантка получила абсолютное большинство голосов в Башкирии, а также в Курской и Ульяновской областях.

В пятницу, 31 мая, стало известно, что брат одной из финалисток «Голоса» Ильгиз Валеев написал заявление в полицию на родителей Абрамовой с требованием привлечь их к ответственности за влияние на результаты голосования. Первый канал заявил, что считает инцидент исчерпанным.

Дочь бизнесмена Яна Абрамова и певицы Алсу победила в финале детского «Голоса» с большим отрывом в конце апреля 2019 года. Это вызвало массовое недовольство телезрителей, которые заподозрили влияние семьи на победу девочки.

Первый канал тогда назвал голосование аномальным и инициировал его расследование. Специалисты Group-IB зафиксировали накрутки голосов, после чего телеканал аннулировал результаты шоу. В мае в эфире Первого канала демонстрировался специальный выпуск конкурса. В итоге все финалисты были названы победителями и получили по миллиону рублей. Компания Universal Music пригласила всех их к записи музыкальных композиций.

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