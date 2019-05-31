Первый канал ответил на требование завести дело против Алсу из-за «Голоса»

Первый канал заявил, что считает исчерпанным инцидент с накруткой голосов во время финала шестого сезона телешоу «Голос. Дети». Так в пресс-службе прокомментировали «Ленте.ру» информацию о том, что родственник финалистки взрослого «Голоса» подал заявление в полицию на родителей Микеллы Абрамовой.

«Спецвыпуск 24 мая поставил точку в шестом сезоне проекта "Голос. Дети" и на этом мы считаем инцидент исчерпанным. Единственная задача канала — не допустить повторения случившегося, и мы над этим активно работаем», — сказали в пресс-службе Первого.

Ранее брат финалистки седьмого сезона «Голоса» Ильгиз Валеев попросил полицию возбудить уголовное дело в отношении певицы Алсу и ее мужа бизнесмена Яна Абрамова за влияние на результаты голосования.

Результаты шестого сезона «Голос. Дети» были аннулированы Первым каналом. Такое решение было принято после перепроверки голосования компанией Group-IB. Сотрудники зафиксировали накрутки при голосовании в финале шоу в пользу дочери Алсу, одержавшей победу. В середине мая Group-IB опубликовала первые результаты перепроверки, пообещав представить полный отчет в конце мая. На настоящее время этого не произошло.

Для определения победителя и обсуждения ситуации в эфир 24 мая вышел специальный выпуск шестого сезона. По его итогам всех финалистам признали победителями. Каждому вручили по миллиону рублей, а также предложили записать свои композиции при поддержке Universal Music.

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