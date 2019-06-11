Первый канал пообещал учесть отчет о махинациях при голосовании в «Голосе»

Первый канал принял во внимание анализ Group-IB по конкурсу «Голос. Дети» для совершенствования механизма голосования в музыкальном телеконкурсе, сообщает «Интерфакс».

«Вся информация будет изучена и учтена в работе по усовершенствованию механизма голосования в шоу», — сообщили в пресс-службе телеканала и пояснили, что данные окончательного отчета «подтверждают справедливость принятых решений».

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Ранее отец финалистки «Голос. Дети» Микеллы Абрамовой отказался высказываться об итогах проверки голосования в шоу.

Итоговый отчет Group-IB с подробностями проверки голосования был представлен 11 июня. Компания подтвердила факт накрутки голосов в пользу Микеллы Абрамовой и перечислила регионы России, которые почти целиком проголосовали за нее.

Дочь бизнесмена Яна Абрамова и певицы Алсу победила в финале детского «Голоса» с большим отрывом в конце апреля 2019 года. Это вызвало массовое недовольство телезрителей — они заподозрили влияние родителей на процедуру голосования.

В связи с этим Первый канал инициировал расследование, подтвердившее факт накруток. Телеканал аннулировал результаты шоу и провел специальный выпуск конкурса. Все финалисты были названы победителями, получили по миллиону рублей и возможность записать свои композиции на студии.

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