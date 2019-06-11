Раскрыта технология обмана в финале детского «Голоса»

Компания Group-IB представила отчет с подробностями расследования голосования в финале шоу «Голос. Дети». Документ имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперты обнаружили, что общее число накруток голосов достигло 41 тысячи. Они проводились с двух групп номеров и были направлены в пользу участника 07 (номер дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой).

Первая группа, через которую велась накрутка телефонных звонков, состоит из почти 9,5 тысяч номеров. Номера разделены на десятки групп, внутри которых эти номера идут подряд. Всего с них поступило почти 33,2 тысячи звонков.

Вторая группа номеров использовалась для накрутки по СМС и принесла конкурсантке более 8,2 тысячи голосов. Выявить их удалось благодаря ошибке злоумышленников, которые случайно поместили в текст сообщения дополнительные данные (к примеру, время отправления).

Помимо этого, эксперты выявили странности в частоте голосования. Так, за конкурсантку под номером 07 начали резко голосовать с самого начала ее выступления. За одну секунду ей удавалось получать до 300 голосов. Средний показатель ее соперников — 110 голосов в секунду.

В среднем за Абрамову с одного телефона голосовали около восьми раз. За других участников — 1,5 раза.

Согласно проведенному исследованию, более двух тысяч абонентов проголосовали за участницу под номером 07 более 20 голосов каждый. Даже когда эксперты исключали из исследуемой базы «накручивающие» номера, трафик сообщений за Абрамову оказался аномальным.

Как правило, самыми активными участниками голосования всегда являются Москва и Санкт-Петербург. Однако в этот раз ситуация изменилась: на второе место по активности вышла Республика Башкортостан. При этом в Башкирии за Абрамову проголосовало 97 процентов аудитории. Так же активно голосовали в Ульяновской области (95 процентов всех голосов за эту участницу) и в Курске (96 процентов).

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