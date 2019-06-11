Названы аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы

Компания Group-IB перечислила регионы России, которые почти целиком голосовали за дочь Алсу Микеллу Абрамову в финале и суперфинале шоу «Голос. Дети». Отчет о проведенном расследовании имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Наиболее активно за Абрамову голосовали жители Башкирии, а также Курской и Ульяновской области. В этих регионах конкурсантка получила абсолютное большинство голосов. В упомянутых трех субъектах этот показатель составил более 95 процентов от всех проголосовавших, в Башкирии — 97 процентов.

Согласно исследованиям, в целом самыми активными в голосовании оказались Москва, Санкт-Петербург, Башкортостан и Татарстан, а также Курская, Ростовская и Ульяновская области.

Эксперты не увидели ничего аномального в голосовании жителей столицы и Санкт-Петербурга, так как именно они традиционно являются лидерами голосования за конкурсантов. Однако в этот раз на втором месте по активности оказался Башкортостан, всего отдавший около 35 тысяч голосов. Четвертое и пятое место заняли Курская область и Татарстан.

Число накрученных голосов в пользу Микеллы Абрамовой, по данным Group-IB, достигло 41 тысячи. Они проводились с двух групп номеров.

Дочь бизнесмена Яна Абрамова и певицы Алсу победила в финале детского «Голоса» с большим отрывом. Это произошло в конце апреля 2019 года, и вызвало массовое недовольство телезрителей.

Первый канал тогда назвал голосование аномальным и инициировал расследование его обстоятельств. Специалисты Group-IB зафиксировали накрутки голосов, после чего телеканал аннулировал результаты шоу. В мае в эфире Первого канала демонстрировался специальный выпуск конкурса. В итоге все финалисты были названы победителями и получили по миллиону рублей. Компания Universal Music пригласила всех их к записи музыкальных композиций.

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