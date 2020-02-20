Высмеявший слухи об участии в выборах Шнуров вступил в Партию роста

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вступил в Партию роста. Глава политического объединения Борис Титов вручил артисту партбилет на съезде в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка.ру» в четверг, 20 февраля.

«Жизнь моя завернула таким странным поворотом, помаячила мне в виде Партии роста. И мне кажется, что я вам пригожусь совершенно точно, по крайней мере внесу яркие краски, буду называть вещи своими именами», — заявил Шнуров однопартийцам, запись его речи опубликовал Telegram-канал издания Znak.com.

В январе издание «Медуза» со ссылкой на источники среди чиновников сообщило, что Шнуров вместе с видеоблогером Юрием Дудем называются желанными кандидатами на то, чтобы возглавить новые партийные проекты Кремля на выборах в Государственную думу 2021 года. Шнуров ответил на слухи матерным стихотворением, пообещав пнуть гнездо холопье.

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