Собчак оценила перспективы Шнурова в политике

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров может стать «целым кандидатом в депутаты от Партии роста». Об этом заявила телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак, оценившая в своем Telegram-канале перспективы музыканта в политике.

«Ну что тут скажешь? Все оказалось так банально... А я в Сергее всегда ценила именно оригинальность», — отметила Собчак и пожелала удачи «молодому политику».

Телеведущая также напомнила, что Шнуров насмехался над ее политическими амбициями и предположила, что это было вызвано завистью. «Почему она, а не я? Вот и вся мотивация насмешек и "едких" строк», — подчеркнула Собчак.

О вступлении музыканта в Партию роста сообщалось ранее 20 февраля. Глава политического объединения Борис Титов вручил артисту партбилет на съезде в Санкт-Петербурге. «Мне кажется, что я вам пригожусь совершенно точно, по крайней мере внесу яркие краски, буду называть вещи своими именами», — заявил Шнуров однопартийцам.

В декабре 2018-го между Шнуровым и Собчак развернулся стихотворный онлайн-баттл, который продолжался до апреля 2019 года. Артисты по очереди публиковали стихи, в которых критиковали и оскорбляли друг друга. Позже Шнуров заявил, что баттл на самом деле проходил между ним и супругом телеведущей, режиссером Константином Богомоловым.

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