Шнуров в матерном стихотворении назвал Чаплина «глашатаем *******»

Музыкант Сергей Шнуров написал матерное стихотворение, посвященное смерти протоиерея Всеволода Чаплина. Свое произведение артист опубликовал в Instagram.

Шнуров назвал Чаплина «глашатаем ******* [ада]», заявил, что тот угрожал грешникам божьей карой и расправой, отметив, что протоиерея «вызвало начальство к себе в небесный кабинет».

Материалы по теме Умер протоиерей Чаплин Он хвалил Сталина и ругал женщин, оправдывал роскошь и обещал ад Шнурову

Призвал господь к себе раба,

С фамилией комичной Чаплин.

Закончилась его судьба,

И время вытекло до капли.

Желал расправ, где видел грех,

И угрожал он божьей карой.

Был он не то, чтоб очень старый,

Но умер все же раньше тех,

Кому грозил он смертью лютой.

Артист в стихотворении намекнул на конфликт между ним и Чаплиным, развязавшийся в начале 2018 года. Тогда Чаплин и Шнуров вступили в стихотворный баттл, начавшийся после того, как протоиерей пообещал музыканту попасть в ад за мат в песнях. Чаплин пообещал «на обломках либерастья оторвать шнуроидам шнурки», а Шнуров заявил, что «среди попов бывают пидорасы».

Что прошлое уж ворошить,

Почтят его в тиши минутой,

И дальше побегут грешить.

Теперь глашатай ******* [ада]

Кто, вместо Чаплина? Другой?

Он сможет сварочной дугой

Метафор зажигать сердца?

Да, он ушел, не попрощался.

Был, был, а вот уже и нет.

Короче, вызвало начальство,

К себе в небесный кабинет.

Всеволод Чаплин умер днем 26 января. Ему был 51 год.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!