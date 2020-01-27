Шнуров в матерном стихотворении назвал Чаплина «глашатаем *******»

Музыкант Сергей Шнуров написал матерное стихотворение, посвященное смерти протоиерея Всеволода Чаплина. Свое произведение артист опубликовал в Instagram.
Шнуров назвал Чаплина «глашатаем ******* [ада]», заявил, что тот угрожал грешникам божьей карой и расправой, отметив, что протоиерея «вызвало начальство к себе в небесный кабинет».
Призвал господь к себе раба,
С фамилией комичной Чаплин.
Закончилась его судьба,
И время вытекло до капли.
Желал расправ, где видел грех,
И угрожал он божьей карой.
Был он не то, чтоб очень старый,
Но умер все же раньше тех,
Кому грозил он смертью лютой.
Артист в стихотворении намекнул на конфликт между ним и Чаплиным, развязавшийся в начале 2018 года. Тогда Чаплин и Шнуров вступили в стихотворный баттл, начавшийся после того, как протоиерей пообещал музыканту попасть в ад за мат в песнях. Чаплин пообещал «на обломках либерастья оторвать шнуроидам шнурки», а Шнуров заявил, что «среди попов бывают пидорасы».
Что прошлое уж ворошить,
Почтят его в тиши минутой,
И дальше побегут грешить.
Теперь глашатай ******* [ада]
Кто, вместо Чаплина? Другой?
Он сможет сварочной дугой
Метафор зажигать сердца?
Да, он ушел, не попрощался.
Был, был, а вот уже и нет.
Короче, вызвало начальство,
К себе в небесный кабинет.
Всеволод Чаплин умер днем 26 января. Ему был 51 год.