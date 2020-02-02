Евреи России высказались об упоминании религии в Конституции

Президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер высказался об идее упоминания религии в Конституции России. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По словам Каннера, понятие Бога слишком абстрактно, чтобы использовать его в юридическом документе, поскольку представители каждой религии вкладывают в него что-то свое.

Каннер считает, что нужно обговаривать не общие рассуждения, а конкретные предложения. «Вообще-то все конституции в мире сделаны для того, чтобы приблизить человека к Богу и поведение человеческое к тому, как это предписано большинством религий. Многие конституции о том, как мораль сформулирована в понятных юридически для людей терминах. Вся Конституция о приближении человека к богу», — подчеркнул он.

По словам Каннера, главное — чтобы Конституция не противоречила канонам религий, а упоминать в ней Бога не обязательно.

Ранее 1 февраля патриарх Кирилл предложил вписать в Конституцию России упоминание о Боге. Он подчеркнул, что говорит не только о православных. «Если в гимне может быть "Хранимая Богом родная земля", почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?» — задался вопросом патриарх.

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