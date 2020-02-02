В Госдуме допустили возможность вписать Бога в Конституцию

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов допустил возможность вписать Бога в Конституцию России, пишет РИА Новости.

Однако он напомнил о 14-й статье Конституции России, в котором сказано, что церковь отделена от государства и ни одна из религий не может быть признана в качестве официальной. Если бы патриарх Кирилл предложил официальной религией православие либо ислам, буддизм, тогда бы это противоречило понятию светского государства, пояснил Емельянов.

Депутат уточнил, что предложение патриарха не противоречит положениям законодательства, поскольку речь идет о Боге как некой абстракции, которая исповедуется самыми различными религиями.

По мнению Емельянова, большинство россиян верит в бога, будь то «Иисус или Аллах». «Думаю, нет противоречий, потому что это не означает превращения государства в теократическое», — сказал он.

Ранее в ходе празднования 11-летия своей интронизации патриарх Кирилл предложил вписать в Конституцию России упоминание о Боге. Он также отметил, что большинство россиян верят в Бога, и заявил, что речь идет не только о православных. Патриарх предложил начать дискуссию о необходимости такой поправки.

В ходе послания Федеральному собранию 15 января президент России Владимир Путин анонсировал план по изменению Конституции.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!