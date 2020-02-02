Российские мусульмане предложили закрепить в Конституции поддержку религий

Глава Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин предложил закрепить поддержку религий в Конституции России. Об этом он заявил в интервью для «Интерфакс».

«В нашем гимне Бог уже упомянут. Значит, есть все основания упомянуть Всевышнего и в Основном законе России», — подчеркнул муфтий. Он добавил, что помимо упоминания о Боге в Конституции следует оговорить, как государство должно «морально и материально» поддерживать традиционные религии.

Ранее 1 февраля патриарх Кирилл предложил вписать в Конституцию России упоминание о Боге. Он подчеркнул, что говорит не только о православных. «Если в гимне может быть "Хранимая Богом родная земля", почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?» — задался вопросом патриарх.

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