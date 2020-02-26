Президент России Владимир Путин поддержал идею закрепить в Конституции доступность медицинской помощи для граждан. Об этом сообщает ТАСС в среду, 26 февраля.

С такой инициативой выступил глава Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Российский лидер выразил надежду на то, что это позволит реально улучшить ситуацию в здравоохранении. По его словам, с этой целью будет уместно прописать в Основном законе, что органы местного самоуправления в пределах предусмотренной федеральным законом компетенции обеспечивают доступность медицинской помощи.

В декабре прошлого года Путин объявил, что на развитие первичного звена системы здравоохранения дополнительно будет выделено более полутриллиона рублей. На эти средства, в частности, планируется построить десять тысяч учреждений, приобрести 37 тысяч транспортных средств и до 10 тысяч единиц различного оборудования.

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