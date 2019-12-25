Скворцова поспорила с Голиковой об «ужасной» оптимизации здравоохранения

Глава Минздрава России Вероника Скворцова не согласилась с критикой программы оптимизации здравоохранения, прозвучавшей из уст вице-премьера Татьяны Голиковой. Об этом сообщает «Интерфакс».

Накануне Голикова заявила, что «оптимизация была проведена ужасно. И качество, и доступность услуг в здравоохранении резко ухудшились», — посетовала она.

Скворцова отметила, что признает несовершенства, но настаивает на сохранении уровня доступности медицины. «Может быть, излишне эмоционально говорить о том, что там что-то ужасно проводилось. Нельзя согласиться с тем, что снизилась доступность и качество. Иначе бы мы не обеспечили за последний период времени рост продолжительности жизни на 5,6 года», — сказала министр.

В начале ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская система здравоохранения неспособна к самообновлению и самостоятельному поддержанию необходимого уровня своей деятельности. Он сказал, что поскольку за 10 лет медицина в стране не достигла должных результатов, то, вероятно, система была не так отлажена.

В августе Владимир Путин поручил кабмину проанализировать состояние фельдшерско-акушерских пунктов, районных поликлиник и больниц в России и подготовить предложения по их модернизации. Эта работа входит в нацпроект «Здравоохранение», рассчитанный до 2024 года, целью которого является снижение смертности и переход на качественно новый уровень оказания медпомощи населению.

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