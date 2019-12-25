Младенческая смертность рекордно снизилась за всю историю России

Смертность в России упала до рекордного уровня. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании совета при президенте России по стратегическому развитию и нацпроектам, стенограмма опубликована на сайте Кремля.

За десять месяцев 2019 года этот показатель оказался наименьшим за всю новейшую историю России. Отмечается, что за упомянутый период текущего года умерло на 29 тысяч новорожденных меньше, чем в 2018-м.

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Также до минимального значения опустилась смертность от туберкулеза. Вице-премьер призвала обратить особое внимание на число умерших от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

В ноябре министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что младенческая смертность снизилась на 40 процентов за десять лет и стала одной из самых низких в мире. В мае Голикова говорила, что смертность младенцев в стране снизилась до исторического минимума. В первом квартале 2019 года она составила 4,3 случая на одну тысячу новорожденных.

Младенческая смертность — базовый статистический показатель демографии. Он учитывает количество детей, умерших до года, на одну тысячу новорожденных за год, и выражается в промилле. Коэффициент младенческой смертности считается важной характеристикой общего состояния здоровья и уровня жизни населения страны.

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