Россияне стали жить еще дольше

Средняя продолжительность жизни в России за январь-август увеличилась на 0,7 года и достигла 73,6 года. Об этом сообщается на сайте Минздрава.

Женщины стали жить в среднем 78,5 года, мужчины — 68,5 года. Увеличение произошло благодаря дополнительному сохранению 34 тысяч жизней и снижению на 3,1 процента показателя общей смертности на тысячу человек, уточнили в ведомстве. Также снизилась младенческая смертность — выжило на 800 детей больше, чем в предыдущем году.

До сих пор основная причина смерти в стране — сердечно-сосудистые заболевания. Показатели смертности были лучше в тех регионах, где уделялось внимание проблемам системы кровообращения, добавили в Минздраве.

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала, что за последние 20 лет продолжительность жизни в России в среднем увеличилась на 7,7 лет. Материнская смертность снизилась почти в пять раз, младенческая — в 3,6.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!