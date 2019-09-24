Россияне стали дольше жить

За последние 20 лет продолжительность жизни россиян увеличилась в среднем на 7,7 лет. Об этом рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова, сообщает ТАСС.

По ее словам, с 2000 года материнская смертность снизилась в 4,9 раз, младенческая — в 3,6. От туберкулеза стало умирать в четыре раза меньше людей. «За это же время мы на четверть сократили потребление алкоголя и табака в нашей стране, если говорить обо всем населении», — добавила Скворцова, отметив, что среди подростков курить и пить алкоголь стали в три раза реже.

Она подчеркнула, что в правительстве видят существующие в стране недостатки и борются с ними.

Ранее в апреле Скворцова говорила, что продолжительность жизни женщин в России увеличилась до 78,5 лет, мужчин — до 68,5. Министр труда и социальной защиты Максим Топилин отмечал, что темпы роста этих показателей в России — одни из самых высоких в мире.

По данным Росстата, за последние 120 лет россияне стали жить в 2,5 раза дольше. В 1900-х годах люди в среднем жили 30 лет.

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