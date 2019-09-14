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Увеличилось число 100-летних россиян

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В России за десять лет увеличилось число жителей старше 100 лет более чем в 2,5 раза, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Численность мужчин старше 100 лет на 1 января 2019 года составила 5895 человек, а женщин — 14687 человек. При этом численность мужчин-долгожителей на 1 января 2009 года составила 1253 человека, а женщин — 6465 человек.

Ранее сообщалось о том, что в Москве и Санкт-Петербурге живет больше всего россиян в возрасте более 100 лет. В столице живут 6526 человек, родившихся в 1919 году или раньше. В Санкт-Петербурге их 2940. На третьем месте оказалась Астрахань. Там насчитывается 664 пенсионера возрастом более 100 лет.

В России до 2024 года будет реализован национальный проект «Демография». Его цели заключаются в снижении уровня смертности населения, обеспечении дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста, а также в увеличении уровня доступности дошкольного образования. Нацпроект включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни». Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 триллиона рублей.

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