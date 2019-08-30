Названы города с самым большим числом 100-летних россиян

В Москве и Санкт-Петербурге живет больше всего россиян в возрасте более 100 лет. Об этом со ссылкой на Росстат в пятницу, 30 августа, сообщает портал «Ридус».

В столице живут 6526 человек, родившихся в 1919 году или раньше. В Санкт-Петербурге их 2940. На третьем месте оказалась Астрахань. Там насчитывается 664 пенсионера возрастом более 100 лет.

Далее идут Московская область (633 человека), Краснодарский край (527), Самарская область (403), Татарстан (371), Воронежская область (364), Новосибирская область (327), Волгоградская область (313). В конце списка — Чукотский автономный округ. По данным Росстата на 1 января 2019 года, там не было ни одного человека, который встретил свое столетие.

Кроме того, в ведомстве рассказали о том, в каких городах живут долгожители старше 90 лет. Больше всего их в Москве, Санкт-Петербурге и Тамбовской области.

Ранее в августе сообщалось, что Россия побила рекорд по числу долгожителей возрастом от 100 лет. В начале 2019 года в стране было 20 582 долгожителя, что на 17 процентов больше, чем в 2017 году. Более 70 процентов из них составляют женщины — примерно 14,7 тысячи человек. Мужчин среди долгожителей всего около 5,9 тысячи.

В России до 2024 года будет реализован национальный проект «Демография». Его цели заключаются в снижении уровня смертности населения, обеспечении дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста, а также в увеличении уровня доступности дошкольного образования. Нацпроект включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни». Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 триллиона рублей.

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