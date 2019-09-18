В Минздраве объяснили прогноз резкого скачка смертности от онкологии

Россия не должна столкнуться с резким скачком смертности от онкологических заболеваний. Об этом рассказал главный онколог Минздрава Андрей Каприн принадлежащему Григорию Березкину РБК.

По его словам, заболеваемость злокачественными образованиями действительно выросла за последние десять лет, однако смертность осталась примерно на одном уровне — 198 случаев на 100 тысяч населения. «По данным ВОЗ, заболеваемость во всем мире будет расти и составит к 2030 году плюс 18-20 процентов», — подчеркнул онколог.

Каприн отметил, что для борьбы с онкологией правительство выделило «беспрецедентно большие средства». Всего на программу борьбы с онкологическими заболеваниями до 2024 года предусмотрено около одного триллиона рублей. При этом главным оружием против рака специалист назвал раннюю диагностику и профилактику заболеваний. Кроме того, он заявил, что российские законы позволяют ввозить незарегистрированные в стране лекарства для личного использования.

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Ранее стало известно, что детская и взрослая смертность от рака в России может вырасти на 20-30 процентов за два года, если нынешние правила закупки лекарств не изменятся. Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко не согласился с заявлением о риске скачка смертности от рака из-за нехватки препаратов.

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