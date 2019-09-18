Онищенко усомнился в словах онколога о скачке смертности от рака

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко не согласился с заявлением о риске скачка смертности от рака из-за нехватки препаратов. Об этом он заявил в интервью Nation News.

«Этот врач [профессор Алексей Масчан] устраивает шоковую атаку, только от этой информации можно получить то заболевание, о котором он печется», — отметил он, заявив, что у заявившего о риске скачка смертности от рака врача «нет возможности давать репрезентативные оценки».

«Проблема существует, и ее нужно решать, но не нужно пугать людей вот этой теорией, которую он выдвигает. Проблема с лекарствами есть, но не факт, что все дженерики малопригодны. В целом цифры явно некорректные и эмоциональные, и не нужно забывать о врачебной этике», — заключил Онищенко.

Ранее стало известно, что детская и взрослая смертность от рака в России может вырасти на 20-30 процентов за два года, если нынешние правила закупки лекарств не изменятся. Об этом заявил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан.

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