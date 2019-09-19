Продолжительность жизни россиян сравнили с дореволюционными показателями

Россияне стали жить в 2,5 раза дольше за последние 120 лет. Об этом свидетельствуют данные Росстата, передает РИА Новости.

Согласно данным, в позапрошлом веке люди жили в среднем 30 лет, а теперь — примерно 73 года. По мнению доцента кафедры экономической статистики РЭУ им. Плеханова Ольги Лебединской, на рост показателей повлияла урбанизация и более высокий уровень здравоохранения и социально-экономической сферы.

Отмечается, что раньше люди в городах жили меньше: 29,8 лет против 30,6 в селе. В настоящее время ситуация противоположная: в городе средняя продолжительность жизни составляет 73,3 года, а в селе — всего 71,7. Кроме того, разрыв существует по половому и территориальному признаку.

В сентябре министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что продолжительность жизни в России увеличилась до 78,5 лет у женщин и до 68,5 — у мужчин. Она назвала рост продолжительности жизни в последние семь месяцев «существенным» и отметила, что он превысил мировые показатели.

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