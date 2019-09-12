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Назван средний возраст россиян

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Средний возраст россиян в 2018 году составил около 40 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

Так, по информации издания, за последние десять лет средний возраст жителя страны вырос почти на полтора года (в 2009 году этот показатель составлял 38,8 года, в 2018 — 40,02). Отмечается, что, по последним данным, средний возраст проживающих в России женщин выше, чем у мужчин — 42,41 года и 37,26 года соответственно.

Самыми «молодыми» российскими регионами оказались Чечня (средний возраст — 28,68 года), Тува (29,75) и Ингушетия (31,55). Наиболее высокий средний возраст зафиксирован в Тамбовской области (43,4 года), а также в Тульской (43,31) и Рязанской (42,79) областях, уточняет издание.

«Средний возраст 40 лет — это возраст нормальный, характерный для большинства развитых стран. Можно быть уверенным, что общая тенденция идет к тому, что возраст этот будет сдвигаться. Главный фактор, который на это влияет, — низкая рождаемость. Мы знаем, что 20-летних сейчас почти в два раза меньше, чем 40-летних. И такая тенденция характерна для многих стран», — пояснил изданию научный сотрудник Международной лаборатории демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Андрей Коротаев.

Ранее стало известно о «дефиците внуков» в России. Так, за последние сто лет среднее число внуков в России сократилось в 6,7 раз. Об этом заявила заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития Российского экономического университета (РЭУ) имени Г.В. Плеханова Елена Егорова. Она предупредила о дефиците трудового потенциала в стране.

Старение населения России остается главным риском для расходов бюджета, несмотря на пенсионную реформу. В 2019 году возраст выхода на пенсию был повышен до 65 лет для мужчин, до 60 — для женщин. По подсчетам Минфина, в течение 17 лет число женщин моложе 55 лет и мужчин моложе 60 лет сократится на 2,7 миллиона человек. Наиболее резкое сокращение произойдет в ближайшие пять лет, к тому же число людей старшего возраста вырастет более, чем на пять миллионов.

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