Россиян предупредили о «дефиците внуков»

За последние сто лет среднее число внуков в России сократилось в 6,7 раза. Об этом заявила заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития Российского экономического университета (РЭУ) имени Г.В. Плеханова Елена Егорова, передает РИА Новости.

«Сложившуюся неблагоприятную структуру населения можно дополнить показателем соотношения детей и прародителей — в 1926 году на 100 бабушек и дедушек приходилось 542 внука, в 2002-м — 87, в 2019-м — 81. Мы наблюдаем дефицит не только трудовых ресурсов, но и внуков», — пояснила Егорова.

По ее словам, в России стало больше людей, которые выходят из трудоспособного возраста, чем тех, кто в него входит. Егорова отметила, что есть и другие показатели, характеризующие старение населения. «Один из них — коэффициент замещения, то есть сколько молодых придет на смену пожилым. Так, если мы примем за замещающее поколение группу от 10 до 20 лет за заменяемое поколение 50-59, то получаем довольно грустную картину: в 1926 году на смену одной тысяче человек 50-59 лет приходилось 3653 10-19-летних, в 1959-м — 1631, в 2002-м — 1505, в 2010-м — 697, в 2019-м — 745», — пояснила эксперт.

Однако, по мнению Егоровой, ситуация может измениться в ближайшее время, потому что поколение родившихся в 2000-е годы детей численно превосходит поколение «детей войны» (поколение, рожденное в 60-е годы XX века).

«Но затем процесс старения будет только усиливаться. В настоящее время в структуре населения более 30 процентов составляют молодые люди от 25 до 40 лет. И именно они через 20 лет дадут значительное увеличение людей старшего возраста», — добавила Егорова.

Ранее стало известно, что старение населения России остается главным риском для расходов бюджета, несмотря на пенсионную реформу. В 2019 году возраст выхода на пенсию был повышен до 65 лет для мужчин, до 60 — для женщин. По подсчетам Минфина, в течение 17 лет число женщин моложе 55 лет и мужчин моложе 60 лет сократится на 2,7 миллиона человек. Наиболее резкое сокращение произойдет в ближайшие пять лет, к тому же, число людей старшего возраста вырастет более, чем на пять миллионов.

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