Россия
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
Россия ответила Болгарии на слова о роли советской армии в освобождении Европы
Абэ захотел вывести переговоры с Путиным на новый уровень
Самый дешевый пентхаус России нашли в Омске
Злой баран внезапно боднул оператора телеканала в пах и сорвал съемки
Ломаченко высказался о возможности дружбы с россиянами
Названа причина вымирания россиян
Huawei предъявила США список претензий
Россиян предупредили о новом способе кражи денег кибермошенниками
Футболист «Зенита» рассказал об убийстве отца-спецназовца
Новости партнеров

Россияне стали жить рекордно дольше

Перейти в «Мою Ленту»

В России увеличилась продолжительность жизни до 78,5 лет у женщин и до 68,5 — у мужчин. Об этом сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова на Восточном экономическом форуме, передает РИА Новости.

По ее словам, рост продолжительности жизни россиян в последние семь месяцев стал «существенным» и превысил мировые показатели. Скворцова также указала на необходимость профилактики заболеваний. Она отметила, что это поможет людям жить более долгой и здоровой жизнью.

Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что темпы роста продолжительности жизни в России являются одними из самых высоких в мире. По его словам, этого удалось добиться после принятия в 2007 году демографической программы. Топилин отметил, что у россиян изменилось отношение к своему здоровью. В связи с этим, по его мнению, к 2030 году продолжительность жизни в стране должна достигнуть 80 лет.

В мае прошлого года Скворцова заявляла, что увеличить продолжительность жизни россиян до 80 лет можно с помощью комплекса мер: профилактики и формирования здорового образа жизни, диспансеризации и повышения качества и доступности медпомощи.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Общество»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России захотели увеличить продолжительность жизни до 80 лет
Россияне стали жить дольше
Назван способ увеличить продолжительность жизни россиян до 80 лет
Другие материалы рубрики
Россия00:06 3 сентября
Артемий Оськин

«Это был ад, я боялась, что его сердце не выдержит»

Артемия спасет срочная операция на открытом сердце. Ему нужна ваша помощь!
05:50Сегодня

В России закупили десять тысяч упаковок запрещенных психотропных лекарств

04:45Сегодня

Названы российские города с самым загрязненным воздухом

23:46 3 сентября

В гибели пилотов российского Су-25 засомневались

Россия00:01 2 сентября
Спасенные заложники, пострадавшие во время теракта в Беслане.

«Большая часть из нас должна была погибнуть»

15 лет трагедии Беслана. Как офицеры «Альфы» первыми пошли на штурм и оказались в аду
21:05 3 сентября

Появилось фото взорвавшегося Су-25

19:28 3 сентября

Десятилетней россиянке вырезали двухкилограммовую опухоль с зубами и волосами

18:56 3 сентября

Российские медсестры массово отозвали заявления на увольнения

Россия00:01 1 сентября
BESLAN, RUSSIA - SEPTEMBER 6: Family and friends of those killed in the school hostage crisis cry over the coffin of a loved one during a mass funeral in the rain September 6, 2004 in Beslan, southern Russia. More than 350 people died after Chechen militant hostage-takers and Russian forces began a firefight that ended violently for more than 1200 held captive inside the school for three days. (Photo by Scott Peterson/Getty Images)

«Родители с оружием в руках лезли туда, готовые умереть»

15 лет трагедии Беслана. Почему переговоры не помогли спасти всех заложников
18:46 3 сентября

Путин поручил ввести дополнительные выплаты медработникам

16:03 3 сентября

Обнаружено место падения российского Су-25

18:38 3 сентября

Россияне отказались пускать детей учиться в одном здании с больными туберкулезом

Россия
Россияне стали жить рекордно дольше
Российский штурмовик Су-25 разбился на Ставрополье
Самолет рухнул во время отработки фигур высшего пилотажа. Поиск пилотов продолжается
В России закупили десять тысяч упаковок запрещенных психотропных лекарств
«Оттуда выбегали сотни окровавленных детей и взрослых»
 
Названы российские города с самым загрязненным воздухом
Артемий Оськин«Это был ад, я боялась, что его сердце не выдержит»
Артемия спасет срочная операция на открытом сердце. Ему нужна ваша помощь!
В гибели пилотов российского Су-25 засомневались
Все материалы
Мир
Абэ захотел вывести переговоры с Путиным на новый уровень
США готовятся к удару мощнейшего урагана «Дориан»
Катастрофические разрушения, массовая эвакуация и погибшие: что известно о шторме
Россия ответила Болгарии на слова о роли советской армии в освобождении Европы
«Пришли солдаты и выставили нас из дома»
Зачем американцы загнали десятки тысяч своих граждан в концлагеря во время Второй мировой
Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны
США ударили по террористам в сирийском Идлибе
Погибли десятки человек. Россия обвиняет Америку в срыве перемирия
Болгария посчитала освобождение Европы советской армией «сомнительным тезисом»
Все материалы
Бывший СССР
Лукашенко рассказал о подаренной Маском Tesla
Вся королевская рать
Зеленский полностью подчинил себе власть на Украине. Кто будет править вместе с ним?
Тимошенко пропустила голосование об отмене депутатской неприкосновенности
Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков (третий слева) и представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук (второй слева)Партия Зеленского получила абсолютную власть в Раде
Что успел сделать новый парламент Украины в первый день работы
Лукашенко получил план интеграции с Россией на неделю позже обещанного срока
Кирилл ВышинскийУкраинский суд освободил Кирилла Вышинского
Обвинения не сняты, но российский журналист намерен доказать свою невиновность
Порошенко снова прогулял допрос и оправдался депутатским статусом
Все материалы
Экономика
Huawei предъявила США список претензий
Лакомый кусочек
Этот остров жаждут США и Китай. Он нужен им для мирового господства
Россиян предупредили о новом способе кражи денег кибермошенниками
Ловушка для «Росгосстраха»
Или как бывшая «дочка» по дешевке использует имя покинутой «матери»
Продажи электромобилей упали впервые в истории
Вверх дном
Мировая экономика сходит с ума. Почему она больше не будет прежней?
В ЦФО сформировано более 200 инвестпроектов
Все материалы
Силовые структуры
Два криминальных авторитета задержаны в Дагестане
Без следа и следствия
Самые громкие преступления СССР и России, которые так и остались нераскрытыми
Россиянин обезглавил жену и инсценировал ее исчезновение
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Двоих участников прошедшего 27 июля митинга отпустили из СИЗО
Олег Сенцов в зале судаРоссия и Украина начали обмен заключенными
Стороны держат детали операции в секрете
Полицейских передумали сажать за пытки россиян туалетным ершиком и током
Все материалы
Наука и техника
Шойгу устроил военным разнос в день катастрофы Су-25
Владимир Вучичевич-Сибирский «Томский погром»«Тех, кто пытался выбраться из пекла, забивали насмерть»
Люди хотели свободы и перемен в России. Сто лет назад за это били палками и сжигали заживо
США заполонят Тихий океан пусковыми установками THAAD
Последнее мирное лето
Уникальные кадры Европы, в которой вот-вот разразится Вторая мировая война
Samsung создаст очередной смартфон со складным экраном
Николай Добровольский «Здесь будет город заложен»Потеряли берега
Как Петр I присоединил к России новые земли и почему их пришлось отдать
Россия запустит «Ярило»
Все материалы
Спорт
Ломаченко высказался о возможности дружбы с россиянами
Даниэль Кормье и Хабиб Нурмагомедов«Ты половину Дагестана с собой притащил!»
Нурмагомедов привез друзей в Америку. Их делают чемпионами звезды UFC
Футболист «Зенита» рассказал об убийстве отца-спецназовца
Андрей Спиридонов«Вдохнуть можешь, а выдохнуть — нет»
В 90-е российские баскетболисты чуть не стали чемпионами Европы. Но их решили отравить
Неймар и «Барселона» встретятся в суде
Серхио Агуэро«Он умирая будет забивать»
Горячее лондонское дерби, триумф «Ливерпуля» и провал «Челси» — главные события тура АПЛ
Медведев впервые в карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема»
Все материалы
Культура
Запашный перенес экстренную операцию
Спаси и укуси
Ведьма из кошмаров, подпольное порно и «Торт» — главные сериалы месяца
Майли Сайрус съехалась с возлюбленной после развода с мужем
Подавись улыбкою своей
Хоакин Феникс дает Джокера, а в Чили горят улицы и семьи: Венеция-2019
Джастин Бибер разоткровенничался о тяжелых наркотиках и неуважении к женщинам
«Челюсти разрезали еду, как нож гильотины»
Как трицератопс и тираннозавр рекс стали злейшими врагами
Создатели «Игры престолов» впервые объяснили чашку кофе в финале
Все материалы
Интернет и СМИ
Злой баран внезапно боднул оператора телеканала в пах и сорвал съемки
«Я бы хотел снять только одного человека — Путина»
Легендарный фотограф — о встрече с Хрущевым и Брежневым и давней любви к России
Увеличившие грудь порноактрисы пожаловались на проблемы со здоровьем
Голая неправда
Как фотограф открывает потусторонние миры с помощью обнаженных тел
Парень сэкономил на обручальном кольце ради телевизора и нашел поддержку в сети
«От просмотра начинает тошнить»
Эта семья дружно рыгала и толстела на потеху публике. Телешоу превратило их жизнь в кошмар
Телеведущему Корчевникову нашли невесту
Все материалы
Ценности
Ким Кардашьян снялась в обнимку с моделью с болезнью кожи и разочаровала фанатов
Столичный размах
Деньги превратили эти города в рай для модников. Сюда мечтают попасть люди со всего мира
Болезненный вид модели в рекламе Виктории Бекхэм напугал фанатов
Джон ДелореанТачка, деньги, наркота
Этот инженер создал легендарную машину, ставшую мечтой всей Америки. Его сгубили деньги
Перечислена портящая женщину одежда
«Матрица повсюду»
Этот культовый фильм навсегда изменил кино. Спустя 20 лет он перевернул мир моды
Принц Гарри испугался возможности подданных заглянуть под юбку королевы
Все материалы
Путешествия
Названа причина подорожания авиабилетов
«Нужно быть готовым к откровенным зрелищам»
Дикое веселье, джунгли и «ледибои»: как провести время на любимом курорте россиян
Туристка в Израиле заплатила за шаурму почти три тысячи долларов
«Прыгнул — и омолодился!»
Море, парус, шашлыки: как выглядит отпуск на яхте в Крыму
Мать утонувшей в турецком отеле девочки из России рассказала о произошедшем
«Что ты будешь есть, раз у тебя закончились деньги?»
Как россиянин добрался до Замбии и увидел счастье и смерть
Трансатлантический полет щенка закончился смертью по вине персонала авиакомпании
Все материалы
Из жизни
Питон целиком съел 40-килограммовую козу
Свадебный олень
Китайцы сходят с ума по безвкусным фотографиям. И готовы платить за них любые деньги
Мать приняла смертельную болезнь у ребенка за аллергию
Объявлена охота на исчезнувшую из могилы ведьму
Во время съемок норвежского военного сериала — подработка. Прага«Я научил их правильно пить и закусывать водку»
История россиянина, который уехал учиться в Чехию
Ним Джини (справа) с Ирен«Это все так странно»
Что чувствуют люди, встретившие своих двойников в реальной жизни
«Мисс Москва» рассказала о депрессии после рождения сына короля Малайзии
Все материалы
Длительный тест Audi A4 Allroad
В нашем гараже побывала, возможно, самая недооцененная модель Audi
Дом, который построил Aston Martin
Почему автопроизводители последовали примеру фэшн-брендов и начали «ходить по домам»
Видео: самый злой в мире Chevrolet Corvette
Тысяча сил в карбоновой оболочке атакует барабанные перепонки
Летающий внедорожник за 7 миллионов
Видео: карбоновый двухмоторный автомобиль, который умеет перелетать пробки
Новый Hyundai Solaris полностью изменится
Lamborghini представила самую мощную и быструю модель
Подтверждено появление Lada Vesta с вариатором
Все материалы
Дом
Россиянин сделал ремонт в новостройке и пожалел
Русские сдаются
Москвичи не пускают в свои квартиры мигрантов, геев и детей. Это не мешает им зарабатывать
Бывшая солистка «ВИА Гры» нашла кухню по цене квартиры
«Лицо засеребрилось от стыда»
Россияне украшают дворы страшными зверьми и куклами без глаз. Горожан это пугает
Власти посоветовали поднять цены на жилье в Москве
«Берут за копейки»
Что осталось от недвижимости в Донбассе и кому она все еще нужна?
Российский прокурор предложил отдать дом чиновника многодетной семье
Все материалы
Нацпроекты
«В первичном звене провал»
Путин назвал главные проблемы российской медицины и рассказал, как их исправить
Реальный форсаж
Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Курильщикам хотят урезать зарплату, лишить премий, а вместо курилок открыть уголки спорта
Названы самые болеющие раком регионы России
Где и какие опухоли выявляют чаще всего
Чем богаты
Россия накормит всех своими органическими продуктами. Это принесет стране миллиарды
Российский регион усилит развитие жилищного строительства
В Дагестане открылся первый центр амбулаторной онкологической помощи
Все материалы