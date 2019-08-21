Россияне стали жить дольше

Средняя продолжительность жизни россиян в первом полугодии 2019 года выросла до 73,7 года. Об этом в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, передает ТАСС.

«За первое полугодие 2019 года существенно улучшились показатели. По предварительным данным, продолжительность жизни составила [в среднем] 73,7 года, увеличившись на 0,8 года за полгода. У женщин это уже 78,5 года», — сказала министр. По ее словам, произошло это благодаря «существенному снижению числа смертей за полгода на 28,4 тысяч человек».

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Скворцова отметила, что таким образом «фактически мы сейчас находимся на исполнении [показателей, предусмотренных национальным проектом "Здравоохранение"] 2020 года».

В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Здравоохранение», на который планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Проект, в частности, предполагает увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем — министр здравоохранения Вероника Скворцова.

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