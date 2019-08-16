Россиянам посоветовали не «пичкать» детей лекарствами из-за температуры

В России родители напрасно «пичкают лекарствами» болеющих детей — ребенку необходимо контактировать с микробами и вирусами в раннем возрасте для укрепления иммунитета. Об этом заявил врач-педиатр, профессор Николай Соботюк, сообщает портал «Медикфорум».

«На Западе ребенку, у которого поднялась температура, дают только жаропонижающее и промывают нос. А у нас сразу — интерфероны, вифероны, антибиотики, бакпрепараты для лечения дисбактериоза… Зачастую родители начинают пичкать детей лекарствами бесконтрольно», — отметил Соботюк.

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По словам медика, ребенок в возрасте 2-3 лет «имеет право» болеть до восьми раз в год. Если в первые годы жизни лечить ребенка большим количеством таблеток, то это может нанести подрастающему организму вред в дальнейшем, добавил он.

Ранее специалисты Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей при Минздраве России выяснили, что здоровье школьников с 1-го по 11-й класс ухудшается во время учебы. В первом классе к абсолютно здоровым отнесли 4,3 процента наблюдаемых школьников. К концу обучения таких не осталось, утверждается в исследовании. За 11 лет получения образования распространенность функциональных отклонений у детей выросла почти на 15 процентов, а хронические заболевания стали диагностироваться на 52,8 процента чаще.

В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Здравоохранение», на который планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Проект, в частности, предполагает работу по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и переоснащение современным медицинским оборудованием 140 сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений. Еще одной целью проекта является увеличение средней продолжительности жизни до 78 лет. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем — министр здравоохранения Вероника Скворцова.

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