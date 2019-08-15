Российских медиков решили защитить от болезней

В Минтруд намерены обновить правила охраны труда в учреждениях здравоохранения и аптеках, чтобы снизить профессиональные риски для медиков. Об этом рассказал заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в интервью «Парламентской газете».

«Эти Правила имеют очень важное значение. Работу врачей, фельдшеров, медсестер важно оценивать с учетом профессиональных рисков: некоторые из них имеют дело с больными туберкулезом, СПИДом, инфекционными больными, работают с людьми, имеющими психические заболевания», — отметил он. Обсуждение инициативы продлится до 3 сентября, новые правила могут вступить в силу в начале 2021 года.

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Говорин добавил, что дефицит медицинских кадров в России во многом может быть связан с профессиональными рисками, с которыми сталкиваются отдельные врачи. «А речь ведь идет не только о высоком риске психоэмоциональных перегрузок, существует реальный риск профессиональных заболеваний. В связи с этим очень важно актуализировать Правила охраны труда медработников и свести эти риски к минимуму», — заключил он.

На реализацию нацпроекта «Здравоохранение» до 2024 года в общей сложности планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Проект, в частности, предполагает работу по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и переоснащению современным медицинским оборудованием 140 сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений. Еще одной целью проекта является увеличение средней продолжительности жизни до 78 лет. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем — министр здравоохранения Вероника Скворцова.

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