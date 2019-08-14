В российском регионе задумали избавиться от очередей в поликлиниках

В Брянской области местные власти решили избавиться от очередей в местных поликлиниках, защитив при этом права пациентов в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». На его выполнение будет потрачено 250 миллионов рублей. Об этом сообщают «Брянские новости» в среду, 14 августа.

По данным издания, благодаря федеральному проекту «Развитие первичной медико-санитарной помощи» в регионе планируется сделать медицинскую помощь доступной для жителей самых отдаленных населенных пунктов. Так, время ожидания пациентов в очередях значительно сократится, а процесс записи на прием планируется упростить.

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Кроме того, отмечается, что в регионе отремонтируют более сорока фельдшерско-акушерских пункта и построят три новых. В отдаленных населенных пунктах с населением менее сотни человек появятся мобильные комплексы: два передвижных ФАПа и столько же маммографов и флюорографов.

Так, благодаря нацпроекту в регионе в два раза возрастет количество местных жителей, которые смогут пройти профилактические медосмотры. Планируется, что до 2024 года диспансеризацию в области пройдут 807 жителей.

Всего на нацпроект «Здравоохранение» планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Проект, в частности, предполагает работу по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и переоснащение современным медицинским оборудованием 140 сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений. Еще одной целью проекта является увеличение средней продолжительности жизни до 78 лет. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем — министр здравоохранения Вероника Скворцова.

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