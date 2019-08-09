В российской больнице появилось оборудование для реабилитации после инсульта

В больницу Тамбовской области в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» завезли специальное оборудование для реабилитации пациентов, перенесших инсульт. Об этом сообщает OnlineTambov.

По информации агентства, местные врачи получили в свое распоряжение систему для кинезотерапии, которая функционирует через использование подвесных систем, разгружающих напряженные мышцы и позволяющих работать с парализованными конечностями.

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Также в областной больнице есть аппараты для роботизированной механотерапии плечевого, коленного, тазобедренного суставов и нижних конечностей. Их работа направлена на предотвращение неподвижности у перенесших инсульт пациентов.

Уточняется, что эксплуатация нового оборудования уже запущена.

В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Здравоохранение», на который планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Проект, в частности, предполагает работу по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и переоснащение современным медицинским оборудованием 140 сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений. Еще одной целью проекта является увеличение средней продолжительности жизни до 78 лет. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем — министр здравоохранения Вероника Скворцова.

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