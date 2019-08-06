Жителей Марий Эл обследуют на уникальном аппарате для диагностики остеопороза

В республике Марий Эл стал доступен рентгеновский денситометр — уникальный медицинский аппарат, который позволяет выявлять самые минимальные изменения в костной ткани человека. Пройти на нем обследование местные жители смогут бесплатно, сообщает «Марийская правда».

По информации издания, с помощью аппарата можно будет проводить диагностику остеопороза по критериям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). «Остеопороз сегодня называют тихой эпидемией века. Но если вовремя проводить его профилактику, заниматься качественным лечением с привлечением современных препаратов, то можно избежать переломов (особенно шейки бедра), которые у пожилых людей ведут к инвалидизации», — заявил главный врач Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн Анатолий Смирнов в беседе с изданием.

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Отмечается, что денситометр появился в госпитале Марий Эл в 2017 году. Теперь жители республики смогут проходить обследование на аппарате в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) по страховым полисам в рамках национального проекта «Здравоохранение». Для этого соответствующим приказом Минздрава Марий Эл и республиканским фондом ОМС определенны конкретные квоты для всех лечебно-профилактических учреждений Йошкар-Олы, Волжска, Козьмодемьянска, а также для центральных районных больниц республики.

В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Здравоохранение», на который планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Проект, в частности, предполагает работу по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и переоснащение современным медицинским оборудованием 140 сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений. Еще одной целью проекта является увеличение средней продолжительности жизни до 78 лет. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем — министр здравоохранения Вероника Скворцова.

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