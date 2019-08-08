В медицину российского региона вложили более 665 миллионов рублей

На развитие здравоохранения в Челябинской области направили более 665 миллионов рублей. Об этом сообщает газета «Южноуралец».

По информации издания, на эти деньги будут проведены капитальные и косметические работы в местных медучреждениях. Кроме того, планируется, что в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» будет выполнено укрепление материально-технической базы больниц.

«Развитие первичной медико-санитарной помощи является приоритетным направлением работы минздрава Челябинской области. К сожалению, здания многих больниц в территориях сильно изношены и требуют обновления, некоторые больницы нуждаются в капитальном ремонте», — отметил исполняющий обязанности министра здравоохранения по региону Сергей Приколотин.

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Отмечается, что в 2019 году уже отремонтировали новое здание поликлиники в Аше площадью более 1,5 тысячи квадратных метров, на базе которой работает клинико-диагностическая лаборатория, кабинет функциональной диагностики и дневной стационар для взрослого населения. Также в этом году после ремонта откроется корпус №1 Челябинского областного центра онкологии и ядерной медицины.

Кроме того, в регионе планируется открыть 24 новых фельдшерско-акушерских пункта, а также установить 13 рентген-аппаратов, три компьютерных томографа, два флюорографа, два ангиографа, маммограф, гамма-терапевтический аппарат и аппарат для брахитерапии.

В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Здравоохранение», на который планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Проект, в частности, предполагает работу по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и переоснащение современным медицинским оборудованием 140 сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений. Еще одной целью проекта является увеличение средней продолжительности жизни до 78 лет. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем — министр здравоохранения Вероника Скворцова.

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