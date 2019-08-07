В России смогут выхаживать младенцев после тяжелой асфиксии при рождении

В Забайкальском краевом перинатальном центре появилось новое уникальное оборудование для выхаживания новорожденных стоимостью почти 3 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

По словам главного врача перинатального центра Елены Агафоновой, с помощью нового оборудования удастся уменьшить риск выраженных неврологических дефицитов на 20-25 процентов и значительно снизить младенческую смертность.

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Кроме того, в сообщении отмечается, что в ближайшее время в перинатальном центре появятся инкубатор-трансформер для интенсивной терапии новорожденных, аппараты искусственной вентиляции легких и УЗИ.

Министр здравоохранения региона Валерия Кожевникова отметила, что Забайкальский краевой перинатальный центр относится к стационарам третьего уровня и предназначен для оказания медицинской помощи в наиболее сложных случаях беременным женщинам и новорожденным.

На реализацию нацпроекта «Здравоохранение» до 2021 года в регионе выделено более 3 миллиардов рублей. В России его планируется реализовать до 2024 года. Всего на нацпроект выделено более 1,7 триллиона рублей. Проект, в частности, предполагает работу по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и переоснащение современным медицинским оборудованием 140 сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений. Еще одной целью проекта является увеличение средней продолжительности жизни до 78 лет. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем — министр здравоохранения Вероника Скворцова.

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