В России появится первый центр ионной терапии для лечения рака

Первый в России клинический центр лечения рака ионами углерода планируют построить на базе Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии Минздрава в Обнинске. Об этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты» со ссылкой на пресс-службу центра.

«Создание современного центра ионной терапии на базе НМИЦ радиологии, обладающего высоким научным и кадровым потенциалом, позволяет гарантировать максимально быстрое введение его в клиническую эксплуатацию и эффективное использование всех имеющихся возможностей», — отметили в пресс-службе.

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Такой способ лечения рака был изобретен в Японии, где сейчас находится девять центров ионной терапии. Еще три центра работают в Европе. Кроме того, три ускорителя имеются в Китае. Уточняется, что центр в Обнинске станет первым в России.

«Как известно, до 30 процентов опухолей обладают выраженной радиорезистентностью к фотонному и протонному воздействию. Поэтому перспективы улучшения результатов лечения пациентов с подобными опухолями в настоящее время связывают с использованием именно ионов углерода», — добавили в НМИЦ.

В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Здравоохранение», на который в общей сложности планируется потратить более 1,7 триллиона рублей, 969 миллиардов из них — на борьбу с раком. Планируется, что за это время смертность от новообразований снизится с 200,6 до 185 случаев на 100 тысяч населения в год. Для этого будут созданы более 400 центров амбулаторной онкологической помощи и переоснащены более 160 диспансеров и больниц.

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