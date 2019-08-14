В Татарстане похвалили нацпроекты

Реализующиеся в Татарстане национальные проекты, в том числе «Жилье и городская среда», показали свою востребованность и стали драйвером развития сельских территорий. Об этом заявила заместитель председателя Госсовета республики Татьяна Ларионова, сообщает «Нурлат-информ».

«Тот парк, который здесь появятся — это все свидетельство того, что три нацпроекта, которые реализуются в Рыбно-Слободском районе доказывают свою значимость и необходимость для людей и конечно они востребованы на сегодняшний день среди населения», — сказала Ларионова в ходе выездного заседания рабочей группы по контролю за реализацией нацпроектов в Рыбно-Слободском районе Татарстана.

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В республике также реализуются такие нацпроекты, как «Образование», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Здравоохранение» и другие.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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