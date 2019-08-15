Стало известно о негативном влиянии учебы на здоровье российских школьников

Здоровье школьников с 1-го по 11-й класс ухудшается во время учебы, выяснили специалисты Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей при Минздраве России. Результаты исследования опубликовало RT.

В первом классе к абсолютно здоровым отнесли 4,3 процента наблюдаемых школьников. К концу обучения таких не осталось, утверждается в исследовании.

За 11 лет получения образования распространенность функциональных отклонений у детей выросла почти на 15 процентов, а хронические заболевания стали диагностироваться на 52,8 процента чаще.

Среди мальчиков наиболее распространены язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, ожирение, плоскостопие, бронихальная астма и гипертония. У девочек чаще встречаются дефицит массы тела, головные боли, неврозы и близорукость. Наиболее напряженным с психологической точки зрения периодом обучения для мальчиков стал с 1 по 3 класс, для девочек — с 9 по 11 класс.

Исследование проводилось с 2005 по 2015 год, в нем участвовали 426 учеников из четырех школ Москвы, они прошли более 25 тысяч просмотров у врачей.

В мае сообщалось, что российские школьники умирают на уроках физкультуры из-за отсутствия медицинского персонала, способного оказать первую помощь.

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